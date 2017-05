Topskat: Nu henviser LA til Matadors Agnes Jensen

Ved afslutningsdebatten i Folketinget onsdag var det Liberal Alliances tur til at sammenligne sig selv med den hårdtarbejdende Agnes Jensen, der kæmper sig op fra tjenestepige til selvstændig, succesfuld forretningskvinde:

- Vi vil gerne have flere Agnes Jensen'er. Vi hylder typer som hende, og vi vil gerne være med til at fremme typer som hende, siger politisk ordfører Christina Egelund.

Hun fastslår, at LA blandt andet vil afskaffe afgifter og gøre det lettere at være iværksætter. Og så skal Agnes Jensen også slippe billigere i topskat:

- Jeg synes ikke, det er rimeligt, at Agnes Jensen skal betale topskat. Specielt ikke efter alle de kræfter hun lagde i for at skaffe en bedre fremtid for sig selv og sine børn. Det sender et signal om, at det ikke er okay at være stræbsom, siger Christina Egelund.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, går dog i rette med LA's udlægning af Agnes Jensen. Hun var gift med kommunisten kaldet "Røde", minder Thulesen om:

- Jeg tror, hun er en type, som lige nøjagtig ville være glad for at kunne bidrage til andres ve og vel, siger Kristian Thulesen Dahl.

Også Enhedslistens finansordfører, Pelle Dragsted, afviser Liberal Alliances fortolkning af Matador:

- Hvis man endelig skal finde en karakter i Matador, der kunne være Liberal Alliance, så er det den unge Jørgen Varnæs.

- En flamboyant, excentrisk type, som er stor i slaget, men ikke så god til at få noget fra hånden, når det kommer til stykket, siger Pelle Dragsted.