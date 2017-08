Topembedsmand skaffede sponsorater fra storfiskere

Og nu kan DR berette, at den tidligere fiskerikontrolchef i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen to gange har været med til at skaffe støtte fra store fiskeriforeninger til sin sejlklub i Dragør.

Fiskerikontrolchefen er netop blevet forflyttet efter kritikken fra Rigsrevisionen.

Han var indtil for nyligt også medlem af Erhvervsfiskeriudvalget, der har haft til opgave at rådgive ministeriet.

Udvalget er blevet kritiseret for at modarbejde Folketingets ønske om, at fiskekvoterne ikke må ende på for få hænder.

I udvalget arbejdede fiskerikontrolchefen og andre embedsmænd sammen med blandt andre fiskeriforeningerne om at fastlægge regler for kvotekoncentrationen.

Den ene sponsor repræsenterer blandt andet kvotekongerne. Det kan være brud på loven, vurderer eksperter i offentlig forvaltning over for DR.

- Han har brudt reglerne om, at offentligt ansatte ikke må modtage gaver, siger ekspert i offentlig ret og rektor for Folkeuniversitetet, Bente Hagelund, til DR.

- Det kan være i strid med reglerne, at man har givet gaver til en klub, fordi det kan sidestilles med gaver til offentligt ansatte, og offentligt ansatte må ikke modtage gaver.

Dragør Sejlklub, som den tidligere topembedsmand nu er formand for, skaffede ifølge DR 25.000 kroner fra Danske Fiskeres Producentorganisation og Danmarks Fiskeriforening til et arrangement i 2013.

Det var sejlklubbens daværende formand, der sendte henvendelsen, men topembedsmanden skrev under på vegne af klubbens bestyrelse.

Han skaffede også 10.000 kroner i sponsorat fra Danmarks Pelagiske Producentorganisation, der repræsenterer storfiskerne, til et stævne, der dog blev aflyst på grund af manglende interesse.

Over for DR erkender embedsmanden, at han har været med til at skaffe sponsorater. Men han ser ikke noget problem i det, da han ikke mener, at han har ladet sig påvirke af foreningerne.

Han fortæller til DR, at man i ministeriet kendte til sponsoraterne.

Landbrugsstyrelsen vil nu ifølge Ekstra Bladets oplysninger undersøge pengestrømmen mellem kvotekongerne og topembedsmanden.