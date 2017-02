Topchef i Københavns Politi skal lede landets fængsler

Som øverste leder af Kriminalforsorgen skal 51-årige Thorkild Fogde stå i spidsen for landets fængsler og arresthuse. Forsorgen har også ansvaret for at føre tilsyn med prøveløsladte og betinget dømte.

- Det er Kriminalforsorgen, der overtager stafetten, når politiet har fanget forbryderne. En velfungerende kriminalforsorg er derfor afgørende for et velfungerende retssamfund og for borgernes retsfølelse, siger justitsminister Søren Pape Poulsen (K).

Thorkild Fogde har stået i spidsen for Københavns Politi siden 2013. Forinden har han været direktør i Nordsjællands Politi og chef for politiområdet i Rigspolitiet.

- Jeg vil gøre mit for at bidrage til, at Kriminalforsorgen kan levere en moderne og effektiv straffuldbyrdelse, hvor de ansatte kan gå trygt og sikkert på arbejde, og hvor fasthed og konsekvens i straffuldbyrdelsen går hånd i hånd med en velfungerende indsats for at hjælpe dømte ud af kriminalitet, siger Thorkild Fogde.

Kriminalforsorgen har cirka 4500 medarbejdere, hvoraf knap to tredjedele er uniformeret personale. I sit job i Københavns Politi råder Thorkild Fogde i dag over godt 2600 medarbejdere.

I Fængselsforbundet påpeger formand Kim Østerbye, at Thorkild Fogde overtager en belastet myndighed.

- Der er mange ting at tage fat på. Vi mangler folk på vagt, volden stiger, og reorganiseringen halter. Blot for at nævne tre ting som kræver akut handling. Jeg håber, han vil sætte alt ind for at vende skuden, siger Kim Østerbye.

Thorkild Fogde tager over i stillingen efter Johan Reimann, der stoppede i Kriminalforsorgen før jul. Fogde tiltræder i sit nye job 1. april 2017.