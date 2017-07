Topadvokat går rettens vej i sag mod advokaternes vagthund

Det mener Harlang, fordi nævnet gentagne gange har idømt ham bøder for at overtræde de etiske regler, som advokater er underlagt.

Fra 2014 til 2017 har Advokatnævnet "truffet en lang række usaglige afgørelser under anvendelse af et tocifret antal overtrædelser af for nævnet som offentlig myndighed gældende retsregler", står der i stævningen, som Jyllands-Posten har fået aktindsigt i.

Christian Harlang har endnu ikke opgjort det erstatningskrav, som han mener sig berettiget til.

Han påstår, at der er tale om "forretningsmæssige ødelæggelser", hvor hans advokatfirma har mistet omsætning og lidt andre skader.

- Det gøres i den forbindelse gældende, at disse krænkelser er tilsigtet og er foretaget under eklatante tilsidesættelser af retsregler og forskrifter, skriver Christian Harlang i stævningen.

Det er ikke lykkedes for Jyllands-Posten at få en uddybende kommentar fra Harlang.

Advokatsamfundet, som fører tilsyn med landets advokater blandt andet i Advokatnævnet, afviser, at Harlang har noget at komme efter.

Det fastslår Peter Fogh, der er formand for Advokatrådet, som er Advokatsamfundets bestyrelse.

- Jeg kan bekræfte, at Advokatnævnet har modtaget en stævning fra Christian Harlang, som er blevet forkyndt for Advokatnævnet. Der vil nu komme et svarskrift fra vores side. Her vil vi naturligvis afvise hans påstand, siger Peter Fogh.