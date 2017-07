Tonsvis af spøgelsesnet er dødsfælder for dyreliv i danske farvande

Men nu kan WWF Verdensnaturfonden efter blot én dags dykning i Kattegat påvise, at der under havoverfladen er masser af spøgelsesnet - og dermed langtidsholdbare dødsfælder for fugle, fisk, skaldyr og marsvin.

Nettene sætter sig fast på vrag og stenrev eller flyder bare rundt i vandet.

I sidste uge hoppede medarbejdere fra WWF i dykkerdragten og sejlede ud fra Sjællands Odde mod Djursland på jagt efter spøgelsesnet.

Det gav bid: På fire forskellige skibsvrag 15 kilometer nordvest for Odden sad der tonsvis af tabte net, rapporterer WWF's generalsekretær, Bo Øksnebjerg, som selv tog iltflaske på ryggen og sprang i vandet.

- Alle vrag var faktisk svøbt ind i net, og nogle steder står nettene som tårne 8-10 meter op i vandsøjlen.

- Vi fandt både gamle og nye fiskeredskaber og er selvfølgelig meget bekymrede, for der har ikke været indmeldt tabte fiskeredskaber i Danmark i mange år, siger Bo Øksnebjerg.

Både i Norge og USA samler man spøgelsesnet ind. En flerårig oprensning fra 2002 ved Seattle i USA bragte 3759 spøgelsesnet op til overfladen.

I nettene sad døde sæler og andre pattedyr, 800 fugle, 2400 levende og døde fisk samt titusindvis af skaldyr.

- Samtidig ved vi, at vandet slider plastikken ud af disse net, og de små mikropartikler af plastik bliver spist af for eksempel fisk. 39 procent af alle torsk i Nordsøen har plastik i maven - og det er jo fisk, som vi spiser.

I Danmarks Fiskeriforening anser man ikke spøgelsesnet for et stort problem, forklarer kontorchef Ole Lundberg Larsen.

- Der er væsentligt færre fartøjer, der fisker med garn i dag, og der er væsentligt bedre styr på, hvor redskaberne er, end der var tidligere, på grund af bedre teknologi, siger han.

Fiskeriforeningen hælder til, at det er "fortidens synder", vi ser.

- Men vi har givet tilsagn om, at vi gerne sammen med grønne organisationer vil være med til at kigge på, om der er et problem, siger Ole Lundberg Larsen.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) lovede i juni, at spøgelsesnet indgår i regeringens kommende handlingsplan mod plastik i havet.