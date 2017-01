Tolkens kodesprog ledte køreelever sikkert gennem prøve

Den motorsagkyndige fortæller, hvordan hun og hendes kolleger gennem længere tid havde haft en dårlig fornemmelse. En fornemmelse af, at elever fra visse arabisktalende hold alt for ofte bestod prøverne med nul fejl.

- Det er usædvanligt, at man går igennem prøven med nul fejl. Jeg har normalt måske to på en hel dag. Men på et arabisk hold kunne der være fire elever helt uden fejl, fortæller den motorsagkyndige i retten.

Mistanken fik fornyet styrke i foråret 2015. Her fik færdselsafdelingen i Københavns Politi en henvendelse fra asylcentret Sandholm.

- Vi fik at vide, at der på Center Sandholm blev talt om, at hvis man ville bestå, så kunne MM (navn på kørelærer, red.) hjælpe, og han kunne også hjælpe med at finde en tolk, fortæller den motorsagkyndige.

Det fik medarbejderne i færdselsafdelingen til at indlede deres egen lille efterforskning. De optog en teoriprøve på en diktafon.

Den arabisktalende betjent kunne hurtigt høre, at tolken gav tegn til, om der skulle svares "ja" eller "nej". Og efterfølgende kunne han altså bestå prøven med glans uden at se billederne.

- Han havde ikke selv set en teoriprøve, ud over dengang han selv tog kørekort, fortæller den motorsagkyndige, som dengang anmeldte sagen til afdelingen for økonomisk kriminalitet i Københavns Politi.

De to kørelærere, en assistent og tre tolke nægter sig skyldige i alle anklager.

Det er en 52-årig mandlig kørelærer og en 48-årig kvindelig tolk, der er hovedpersoner i sagen. Også en 51-årig mandlig assistent til den 52-årige kørelærer er tiltalt.

Derudover er en 46-årig kørelærer og to tolke på 54 og 49 år tiltalt. Alle mænd.