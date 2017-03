Toldvæsen overdrager lovlige børne-sexdukker til politiet

Sexdukker, der ligner børn, er ikke et ukendt fænomen for det danske toldvæsen, der giver dem til politiet.

Alligevel er dukkerne ikke fremmede for toldere i Danmark, der trods dukkernes lovlighed overdrager dem til politiet, når de støder på dem.

Det oplyser Preben Buchholtz, der er underdirektør i Skat.

- Vi har i 2016 set nogle eksempler på de her dukker, og hvor de er ført ind. Der er ikke en direkte toldmæssig problemstilling i det. Men vi vil typiske overdrage dukken til politiet, siger han.

Han beskriver, at tolderne kan støde på dukkerne i forbindelse med stikprøvekontroller eller målrettede kontroller mod andre ting såsom narko, falske produkter eller lægemidler.

I Norge har beslaglæggelserne ført til ransagninger hos nogle af modtagernes adresse.

I en af de norske politikredse er fire af modtagerne blev ransaget. I det ene af de fire hjem fandt politiet materiale med børn afbilledet i seksuelle situationer, skriver den norske avis VG på sin hjemmeside.

Alligevel er det ikke fuldstændig entydigt, om et forbud mod børne-sexdukker forhindrer flere overgreb. Det forklarer psykolog ved Red Barnet Kuno Sørensen.

Han forklarer, at der ikke er forskning til at kortlægge, om dukkerne har en forebyggende eller tilskyndende effekt.

- Voksne, der har seksuelle fantasier og kunne finde på at begå overgreb på børn, kan bruge de her dukker som erstatning. Og dermed undgå at udleve sin fantasi. Så kan det have en forebyggende effekt, siger han.

- Modsat er dukkerne så livagtige og naturtro, at det kan være en glidebane. På tidspunkt er det ikke tilstrækkeligt, og så får vedkommende behov for at prøve den ægte vare.