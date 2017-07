Tørnæs giver ekstra millionbeløb til organisationer

Det betyder, at de i alt får 1,2 milliarder kroner.

Udenrigsministeriet har samtidig indgået strategiske partnerskabsaftaler med organisationerne fra 2018 til 2021.

- De danske udviklingsorganisationer spiller en helt central indsats for at hjælpe flygtninge i nærområderne og skabe bæredygtig vækst og udvikling for de mest sårbare befolkninger, siger Ulla Tørnæs i en pressemeddelelse.

- Nu tilfører vi dem flere penge på finansloven, fordi der er et kæmpe behov for deres indsats - og fordi de gør de rigtig godt som vores samarbejdspartnere ude i verden.

Hun har samtidig udsat organisationerne for konkurrence. Det har skullet skabe et tættere samarbejde med organisationerne samt åbne døren for nye organisationer.

Udviklingsministeren glæder sig over de "stærke ansøgninger", som hun har fået.

- Min forventning var, at vi skulle ende med 14 partnerskaber, men nu er vi endt på 17. Derfor kan jeg i dag invitere tre nye organisationer velkommen som strategiske partnere - Børnefonden, Plan Danmark og International Media Support, siger Ulla Tørnæs.

Med partnerskaberne styrkes samarbejdet om unge, piger og kvinders rettigheder. Sex & Samfund samt Red Barnet får flere penge fremover.

- Vi når ikke verdensmålene, hvis vi ikke sikrer, at piger og kvinder får de samme rettigheder som mænd. Og dermed kan bidrage til at skabe økonomisk udvikling i deres lande, siger Ulla Tørnæs.

Efter ansøgningerne er der også skabt et nyt konsortium. Det skal se på arbejdsmarkedsforhold i ulande samt vækstlande. I konsortiet samarbejder Ulandssekretariatet med 3F og Dansk Industri.