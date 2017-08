Tørnæs: Nigeria har lovet at tage afviste asylansøgere tilbage

- Det er et vigtigt signal til de nigerianere, der måske overvejer at drage til Europa for at finde håbet om en bedre fremtid, at man ikke kan få ophold i Europa, siger hun.

Nigeria er særligt vigtigt i den sammenhæng, fordi det er Afrikas folkerigeste land. Og ifølge Ulla Tørnæs er det også derfra, de fleste migranter kommer.

Der er i øjeblikket 19 nigerianere i Danmark, der har fået afslag på asyl, men endnu ikke er rejst frivilligt hjem. De er i det, der kaldes udrejseposition.

Statistikken viser, at kun fem procent af de nigerianere, der søger asyl i Danmark, rent faktisk får det.

Men der har været problemer med at få Nigeria til at tage imod de personer, der får afslag på asyl. Blandt andet fordi Nigeria ikke har følt sig sikker på, at de rent faktisk var nigerianske statsborgere.

Det kan landet fremover få hjælp til fra en pulje på 125 millioner kroner, som den danske regering har sat af til blandt andet at uddanne myndighederne i at identificere egne borgere. Noget for noget, lyder mantraet.

- Det, Nigeria har forpligtet sig til, er at tage de afviste asylansøgere tilbage, fastslår Ulla Tørnæs.

Desuden er det aftalt, at en delegation fra Nigeria skal besøge Danmark for at styrke samarbejdet om hjemsendelser.

Regeringen vil også forsøge at få lignende aftaler i stand med andre lande. Det kan blandt andet være aktuelt med Etiopien og Afghanistan.