Tørnæs: Ingen grund til at tro SU-udspil er socialt skævt

Eva Flyvholm (EL) og Jacob Mark (SF) kritiserer uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs (V) for, at regeringens SU-udspil kan få negative konsekvenser for den sociale mobilitet.

SU-udspillet har ellers fået kritik fra flere sider for at have negative konsekvenser for den sociale mobilitet. Enhedslistens uddannelses- og forskningsordfører, Eva Flyvholm, kalder på onsdagens samråd forslaget "bekymrende".

Selv om SU'en skæres ned, og lånebeløbet hæves, er der ikke grund til at tro, at regeringens SU-udspil er socialt skævt. Det slår uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs (V) onsdag fast på et samråd.

- Nej, det er der ingen grund til at forvente. Vi vil fortsat have fri og lige adgang til uddannelse i Danmark. SU-reformen fjerner ikke forsørgelsesgrundlaget for de unge, siger Ulla Tørnæs.

Regeringens SU-forslag går ud på, at SU-stipendiet sænkes, mens beløbet, som de studerende kan låne, stiger. Det betyder, at de studerende for at opretholde samme rådighedsbeløb skal låne 800 kroner mere om måneden.

- Der er ikke evidens for at hævde, at den måde, vi har sammensat vores SU-system på, betyder, at der er en social mobilitet i vores uddannelsessystem. Der er ikke noget, der antyder, at udspillet skulle holde unge tilbage fra at tage en uddannelse, mener ministeren.