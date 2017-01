En tømrermester der i et nyt TV 2-program bliver hyret til at udføre et arbejde på et tag hos en privat kunde i Hvalsø føler sig ført bag lyset af tv-stationen. Arkivfoto

Tømrermester føler sig ført bag lyset

I programmet "Danmark mod Østeuropa", som TV 2 sender torsdag, bliver to firmaer hyret til at udføre det samme stykke arbejde på et tag hos en privat kunde i Hvalsø i Lejre Kommune ved Roskilde.

Det ene firma, Boas Byg Aps, har overenskomst og bruger danske håndværkere. Det andet, Skjoldborg Byg, bruger polske håndværkere uden overenskomst. Udsendelsen konkluderer, at det polske sjak er både hurtigere, bedre og billigere.

Men håndværkerfirmaerne fik ikke at vide inden optagelserne, at de skulle deltage i en konkurrence med temaet danske håndværkere mod østeuropæiske. Det får nu ejeren af Boas Byg, André Boas, til at gå ud med en voldsom kritik af TV 2.

- Jeg har det simpelt hen så dårligt med det. Jeg har intet imod østeuropæere, og hvis jeg havde vist, at det var en udsendelse, der skulle sætte os op imod hinanden, ville jeg aldrig havde sagt ja til at medvirke, siger han til Avisen.dk.

Udsendelsen er lavet for TV 2 af produktionsselskabet STV Production.

Før optagelserne gik i gang, skrev selskabet en kontrakt med André Boas, som Avisen.dk har fået lov at se.

Her fremgår det, at udsendelsen med arbejdstitlen 'Med Danmark På Arbejde' skal "sætte fokus på, hvad det gode arbejdsliv egentlig består af, for dem som arbejder i Danmark", i samme stil som serien "Familien Danmark helt privat" gjorde det med danskerne derhjemme.

Der står intet i kontrakten om hverken østeuropæere eller konkurrencen, blot at TV 2 ønsker at "sammenligne arbejdslivet i Danmark."

Alligevel mener redaktør på TV 2 Jes Schrøder ikke, at tv-stationen har gjort noget galt.

- Hvis vi havde fortalt de medvirkende om præmissen fra start, havde vi ikke fået den naturlige reaktion, som vi ønskede. Firmaerne har fået at vide, at de skulle udføre arbejdet, som de normalt ville gøre det, og at der ville blive foretaget en sammenligning. Det var det, de havde brug for at vide, siger han til Avisen.dk.

På Danmarks Medie- og Journalisthøjskole kalder mediejurist Vibeke Borberg sagen for "meget, meget betænkelig."

- Hvis tømrermesterens udsagn står til troende, så er han blevet ført bag lyset. Det er presseetisk meget, meget betænkeligt, siger Vibeke Borberg til Avisen.dk.

Hun opfordrer André Boas til at gå til pressenævnet med sagen.

Ekspert i mediejura Sten Schaumburg-Müller fra Syddansk Universitet siger, at reglerne for god presseskik betyder, at man som udgangspunkt skal holde de aftaler, man indgår.

- Det er altså problematisk, hvis man i en kontrakt fortæller medvirkende i en udsendelse noget, som er urigtigt eller misvisende i forhold til intentionerne. Det kan godt være tilfældet her, siger han.

Redaktør på TV 2 Jes Schrøder mener, at præmissen for håndværkernes medvirken er, at de skal agere så naturligt som muligt.

Han anerkender, at tv-selskabet tilbageholder oplysninger om, at der var et andet firma, der skulle udføre præcis den samme opgave.

- Men deltagerne fik at vide, at der var tale om et eksperiment, og at der ville ske en sammenligning til sidst i programmet. De gik ind i det med åbne øjne, siger han til Avisen.dk.

André Boas frygter nu, at han vil miste sine kunder, når udsendelsen kommer ud i de danske stuer. Han vil derfor lægge sag an mod TV 2.