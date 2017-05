To vakse kvinder stoppede tobaksrøveri på tankstation

To årvågne unge kvinder fik søndag morgen stoppet et røveri på en tankstation på Landevejen i Ødum tæt ved Hadsten.

Her var kvinden nødt til at gå ud i baglokalet for at hente forsyninger, og her så manden sit snit til at løbe ud af butikken med de fem kartoner.

Men den 19-årige og hendes 18-årige kollega fik benene på nakken, og de nåede at indhente manden.

Det udviklede sig dog til et røveri, fordi manden truede den ene kvinde med tæsk, hvis ikke hun gav slip på posen med cigaretterne.

Kvinden gav dog ikke efter, så manden flygtede væk i en bil, hvor der i forvejen sad yderligere tre mænd. De lovede tæsk udeblev.

Gerningsmanden beskrives som cirka 25 år gammel, 170 til 185 centimeter høj, mørk i huden, kraftig til buttet af bygning. Han er skaldet eller kort mørkt hår. Han var iført orange bukser og sorte sko.

Han flygtede i en grøn bil med en nummerplade, der startede med bogstavet "b".

Østjyllands Politi kan kontaktes på telefon 114, hvis man ligger inde med oplysninger i sagen.