To unge mænd er kvæstet i soloulykke nær Nykøbing Sjælland

To personer er kommet alvorligt til skade, efter at en bil med syv unge mænd er forulykket onsdag aften syd for den lille by Højby nær Nykøbing Sjælland.

Det oplyser vagtchef Arne Aabech fra Midt- og Vestsjællands Politi.

- Vi har haft et solouheld, altså et uheld hvor der kun har været en enkelt bil involveret. Vi har fået oplyst, at der var mange personer i bilen. To af dem er kommet alvorligt til skade, mens tre er sluppet med mindre skader, siger han.