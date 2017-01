Artiklen: To unge er blevet anholdt for voldtægt i Hobro

To unge er blevet anholdt for voldtægt i Hobro

To unge mænd er blevet anholdt for at have voldtaget en kvinde i Hobro i weekenden, skriver nordjyske.dk onsdag.

De to er 17 og 18 år og blev anholdt tirsdag eftermiddag, oplyser politiet.

De sigtes for at have voldtaget en kvinde på 22 år.