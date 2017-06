To ud af tre studerende bliver ikke udfordret fagligt

To ud af tre studerende på videregående uddannelser vurderer, at det ikke er svært at leve op til det faglige niveau på deres uddannelse.

Her er 11.720 danske studerende blevet spurgt, om det er svært at leve op til det faglige niveau på studiet.

67 procent er uenige eller meget uenige i, at det er svært at leve op til det faglige niveau.

- Når så mange af de studerende ikke synes, at de har svært ved at leve op til det faglige niveau, så tyder det på, at vi har behov for at løfte niveauet.

- Det bekræfter mig i, at det er rigtigt at have et skarpt fokus på kvalitet fremover, siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) i en pressemeddelelse.

18 procent af de akademisk bachelorstuderende er enige eller helt enige i, at det er svært at leve op til det faglige niveau. Det samme gælder for 13 procent af de kandidatstuderende.