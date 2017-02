Artiklen: To ud af fem danskere: Kommunen må godt lure via Facebook

Knap to ud af fem danskere mener det er helt i orden, at kommuner tjekker borgeres åbne Facebook-profiler som et led i sagsbehandlingen.

Det viser en dugfrisk undersøgelse blandt 1.040 danskere, som Analyse Danmark har foretaget for Avisen.dk.

Der er dog flere - lidt over halvdelen - af de adspurgte, der svarer nej til, at kommunen må følge med i borgernes liv over Facebook.

Men det er de danskere, der accepterer, at kommunerne lurer med på nettet, som forstår tidsånden bedst. Sådan lyder vurderingen fra Søren Schultz Hansen, der er selvstændig erhvervsforsker og ekstern lektor på Copenhagen Business School (CBS).

- Det er et udtryk for en realitetssans, for det er ret let for det kommunale at gøre de her ting. Hvor de 51 procent måske ikke rigtig er fulgt med udviklingen, siger han til Avisen.dk.

Det er blevet mere almindeligt, at kommunen bruger sociale medier, når de foretager sagsbehandling. I en rundspørge til landets fem største kommuner, som Avisen.dk foretog i december, svarede alle fem, at Facebook er en del af sagsbehandlingen i deres kommune.

Og Søren Schultz Hansen forventer, at kommunerne på sigt vil bruge sociale medier i deres sagsbehandling i endnu højere grad end i dag.