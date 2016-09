En anmeldelse om et røveri i starten af august hang ikke sammen, og nu har politiet sigtet to for falsk anmeldelse.

To sigtes for falsk anmeldelse af bilrøveri i Valby

To mænd i fyrrerne er blevet sigtet for falsk anmeldelse. Det sker, efter at de to mænd på 41 og 48 år i begyndelsen af august havde anmeldt et røveri i København, som er opspind, mener politiet.

Det var 4. august, at røveriet skulle have udspillet sig. Den 41-årige mand forklarede til politiet, at han havde holdt ved rødt lys i Valby, da fem personer tvang sig ind i hans bil.

De skulle have truet ham med en pistol og tvunget ham til at køre til sin bopæl på Frederiksberg. Herefter lød forklaringen, at han blev tilbageholdt i bilen, mens nogle af gerningsmændene gik op i lejligheden og røvede hans 48-årige sambo.

Men politiets efterforskning af sagen viste, at der var noget, som ikke passede sammen.

- Der var nogle ting i sagen, som gjorde, at vi blev mistænksomme, og det førte til, at vi har sigtet de to anmeldere for falsk anmeldelse, siger René Frederiksen.

Politikommissæren kan ikke sige mere om mændenes eventuelle motiv til anmeldelsen.

Men han fortæller, at den 41-årige mand har en relation til de fem personer, som han anklagede for røveriet.

Den 41-årige mand, som kørte bilen, har ifølge politikommissæren erkendt delvist, mens den 48-årige mand nægter sig skyldig.

Sagen er nu til juridisk vurdering, hvor det vil blive besluttet, om der skal rejses tiltale eller ej.

Hvis mændene ender med at blive tiltalt, kan de risikere at ryge i fængsel i flere år. De er sigtet efter straffelovens paragraf 164, hvor straframmen er op til seks års fængsel.