To rumænske mænd skal i fængsel for tricktyveri

Mens den yngste, Alexandru-Marian Bojila, får en fængselsstraf på to år og tre måneder.

Den ældste af de to, Christian Niculescu, får en fængselsstraf på tre år og seks måneder.

To rumænske mænd skal i fængsel for at begå tricktyveri i en lang række tilfælde.

De udvises begge af Danmark og pålægges et indrejseforbud.

Det er Retten i Lyngby, der torsdag har afsagt dommen.

Dommeren i sagen, Ivan Larsen, har lagt vægt på antallet af forhold i sagen og beløbene.

Ifølge anklager Kenn Jørgensen har de to mænd hævet stjålne penge for mere end 1,6 millioner kroner.

Under retsmødet fortalte de dømte, hvordan de havde snydt ældre mennesker.

- Mange gange har jeg taget koden ved selve kassen, andre gange har den stået på et stykke papir i pungen, og så spørger jeg om vej via et kort, når personen så ikke er opmærksom, så stjæler jeg pungen, sagde Christian Niculescu.

Sagen var en tilståelsessag, hvorfor de to mænd har erkendt stort set alle forhold.

- Mig bekendt er det en af de største sager i Danmark, sagde Kenn Jørgensen i sin procedure.

Som sin afsluttende replik udtalte Alexandru-Marian Bojila, som har brugt en del af pengene på sit spilleproblem, at det aldrig havde været meningen, at de skulle begå tricktyveri.

- Vi er ikke kommet her forberedt på at begå den her kriminalitet. Det har ikke været meningen, sagde han til dommeren.

Christian Niculesci valgte at tage betænkningstid i forhold til at anke dommen, mens Alexandru-Marian Bojila har taget imod dommen.