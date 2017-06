To personer flygter på knallert fra skyderi

Der har været et skyderi i Skovlunde ud for Lilletoften nummer 103 sent torsdag aften.

To maskerede personer er set løbe fra stedet.

- Vi får en anmeldelse klokken 22.19 om skyderiet. Der er fire personer, der er set løbe fra bilen. Vi ved, at de ikke er ramt, for de sidder lige nu til afhøring på politigården i Albertslund, fortæller Brian Holm, vagtchef ved Københavns Vestegns Politi.

Der er ikke umiddelbart noget, der tyder på, at episoden er banderelateret, oplyser han.

- De fire personer, vi har til afhøring, er ikke som sådan forurettede, men vi leder efter en femte person, som vi skal have fundet frem til, fortæller han.

Et vidne har fortalt politiet, at der var fire personer ved bilen, men de fire, der nu er anholdt, mener, at det er den femte mand, der kan have været mål for skyderiet.

- Da selve skyderiet opstår, er der en femte person til stede ved bilen, siger vagtchefen.

Den mand, man leder efter, er i forvejen kendt af politiet, men det er ikke for noget banderelateret.

Bilen, der nu er i politiets varetægt, er blevet ramt af skud minimum to gange.