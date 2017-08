To personer er ramt af skud på Nørrebro nær Den Røde Plads

Der har sent lørdag aften været et skyderi på Nørrebrogade i København ud for Den Røde Plads.

To personer er blevet ramt og er blevet kørt på hospitalet, oplyser politiet.

- De to personer er kørt på hospitalet, og jeg vurderer, at de umiddelbart er uden for livsfare, siger den centrale efterforskningsleder Jesper Beuschel fra Københavns Politi.