To med tilknytning til Bandidos anholdt med revolver

Mændene er begge sigtet for ulovlig våbenbesiddelse, oplyser politikommissær Kaare Laustsen, Københavns Vestegns Politi.

Københavns Vestegns Politi vil have varetægtsfængslet to mænd, der torsdag blev anholdt i et klubhus for Bandidos i Hvidovre.

Grundlovsforhøret finder sted fredag formiddag.

Politiet rykkede ud torsdag eftermiddag efter et tip om, at der var set et skydevåben i nærheden af Bandidos-klubhusets adresse på Kirkegade.

- Vi ransagede på flere adresser, og under ransagningen af en bil nær klubhuset fandt vi en revolver med skarpe skud, siger Kaare Laustsen.

Efterfølgende er de to mænd, der befandt sig i klubhuset, blevet sigtet for at være i besiddelse af det ulovlige våben.

De to mænd har tilknytning til Bandidos.

De er 22 og 29 år.