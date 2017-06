To mænd truer kvinde med kniv og voldtager hende

Københavns Politi beder nu offentligheden om hjælp til at finde frem til to mænd, der mistænkes for at have voldtaget en kvinde søndag aften.

Den 27-årige kvinde henvendte sig søndag aften til politiet og fortalte, at hun var blevet overfaldet af to mænd på voldene på Christianshavn. Mændene truede hende med kniv, væltede hende omkuld og voldtog hende.