To mænd er torsdag idømt lange fængselsstraf for blandt andet at have skudt to mænd på Fyn i februar sidste år. Arkivfoto. Foto: Free/Colourbox

To mænd slår offer ned og skyder ham i benet

Retten i Odense har idømt to mænd lange fængselsstraffe for blandt andet to skudepisoder på Fyn.

Danmark - 26. januar 2017 kl. 16:34 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Om aftenen den 4. februar sidste år og ud på morgenstunden næste dag gik to mænd amok på Fyn, hvor de ved to episoder skød to mænd og begik et groft røveri mod en tredje. Begivenhederne kostede torsdag ved Retten i Odense den 49-årige René Nielsen otte og et halvt års fængsel, mens den 39-årige Kim Kingo Andersen blev idømt seks års fængsel.

Mændene blev dømt for en stribe forhold af tyveri, grov vold, røveri og hensynsløs kørsel. Men de alvorligste forhold fandt sted natten mellem 4. og 5. februar. Ved 22-tiden 4. februar overfaldt de to andre mænd i Kværndrup. René Nielsen slog den ene i hovedet med et baseballbat. Han slog også ud efter den anden, som faldt omkuld. Mens han lå på jorden, skød Kim Kingo Andersen ham i benet med en pistol. Ved 05-tiden næste morgen opsøgte de en person i Hjallelse, som de mente skyldte dem penge. De forsøgte at trænge ind i hjemmet ved at smadre en rude i hoveddøren. Da det ikke lykkedes at komme ind, affyrede René Nielsen tre skud mod personen, som blev ramt i underbenet. Duoen fortsatte til et kolonihavehus i Hjallelse, hvor de med pistol truede beboeren til at udlevere 3700 kroner og et pengeskab, der indeholdt 76.000 kroner. Da de forlod kolonihavehuset ville en politipatrulje standse deres stjålne bil, men de stak af. Under den efterfølgende vilde biljagt kørte de blandt andet 150 kilometer i timen på Middelfartvej, hvor fartbegrænsningen er 70 kilometer i timen. De forsøgte også at påkøre to patruljevogne, før de måtte give op, da de var omringet af flere patruljevogne. Ifølge fyens.dk skyldes forskellen i de to mænds straffe, at René Nielsen har en reststraf fra tidligere domme. De to mænd valgte at anke dommene til Østre Landsret.