To mænd fremstilles torsdag middag i grundlovsforhør ved Retten i Herning sigtet for rovmordet på en 49-årig mand fra Hammerum i august sidste år. Foto: Free/Free / Jan Bjerre Lauridsen, Ritzau

To mænd sigtes for at røve og skubbe 49-årig i døden

To unge mænd er sigtet for at skubbe 49-årig mand ud over gelænder i anden sals højde og røve 15.000 kroner.

05. januar 2017

To mænd fremstilles torsdag middag i grundlovsforhør ved Retten i Herning sigtet for rovmordet på en 49-årig mand i Herning-forstaden Hammerum 25. august sidste år. Det fremgår af sigtelsen, som torsdag middag er blevet læst op i retten. Der er tale om to mænd på henholdsvis 18 og 23 år, som ifølge sigtelsen i forening skal have begået drab og røveri.

De to personer skal ifølge sigtelsen have skubbet den 49-årige ud over et gelænder fra anden sals højde om aftenen ved 18-tiden. Ofret - Johnny Pedersen - afgik ved døden. Herefter røvede de to mænd ifølge sigtelsen den 49-årige for 15.000 kroner. Derudover skal de have taget nogle euforiserende stoffer fra den 49-årige. Ud over de to sigtede, der fremstilles torsdag i grundlovsforhør, har politiet sigtet tre andre formodede medgerningsmænd i sagen. De tre øvrige sigtede blev anholdt 20. december og fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Herning 21. december. Grundlovsforhøret blev dengang holdt for dobbeltlukkede døre. Den 18-årige mand, der har anden etnisk baggrund end dansk, nægter sig skyldig i anklagen om drab og røveri. Den 23-årige mand kan erkende røveri. Efter at sigtelsen er blevet læst op, har dommeren besluttet at lukke dørene. Det sker efter begæring af anklager Pia Koudahl, Midt- og Vestjyllands Politi, som har ønsket dørlukning af hensyn til sagens efterforskning. - Der er et hændelsesforløb og et motiv, som ikke er fuldt klarlagt endnu, siger Pia Koudahl i sin begrundelse for at kræve dørene lukket. Den 49-årige blev 25. august klokken 18.18 fundet død på en adresse på Elmegade i Hammerum. Politiet kaldte det dengang et "mistænkeligt dødsfald" og kunne ikke umiddelbart afgøre, om manden var faldet ud fra ejendommen ved et uheld, eller om han var blevet skubbet. I forbindelsen med hændelsen efterlyste politiet to mænd på omkring 20 år, som af vidner var blevet set i nærheden af adressen. Derefter var der tavshed i sagen fra politiets side, mens efterforskningen stod på. En efterforskning, der er endt med at pege i retning af i alt fem mænd, der efter politiets opfattelse skal stå bag rovmordet.