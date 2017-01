To mænd redder sovende kollega ud fra røgfyldt stuehus

Ingen personer er kommet alvorligt til skade, og alle flammer er slået ned, oplyser han.

En person kan sandsynligvis dog takke to arbejdskammerater for, at han stadig er i live efter en brand i et stuehus i Årre, der ligger i Varde Kommune.

- Da to ansatte på en gård møder ind på arbejde, opdager de, at der står røg ud fra stuehuset, hvor der ligger en person og sover. De får vækket personen og bragt ham ud af bygningen. Han bliver helt sikkert reddet af sine kollegers indsats, siger vagtchefen.

- Samtlige tre er kørt til sygehuset i Esbjerg for at blive kontrolleret for røgforgiftning, oplyser han.

Branden blev anmeldt klokken 3.05.

Nattens første anmeldelse om brand kom klokken 0.58 fra en villa i Brøns syd for Ribe.

- Der var gået ild i en dekoration uden for huset. Flammerne fik derefter fat i hoveddøren, fortæller vagtchefen.

Den tredje brand var den mest voldsomme og gik ud over en forladt landejendom i Sønder Vilstrup syd for Haderslev.

- Stuehuset var overtændt, siger Ole Aamand.

Politiet har lagt et tweet ud med et foto fra den brændende bygning. Her er størstedelen af tagkonstruktionen gået op i røg.

- Vi har endnu ikke fastlagt brandårsagen. En brand i en ubeboet ejendom opstår jo ikke bare sådan af sig selv. Men der kan være mange årsager. Den kan opstå som en kortslutning eller fra et oliefyr, siger vagtchefen.

Politiet mener ikke, at en brandstifter har været på spil.

- De tre steder ligger så langt fra hinanden, at det er usandsynligt, siger Ole Aamand.