To mænd forbliver bag tremmer i terrorrelateret sag

Sagen har været ført bag såkaldt dobbeltlukkede døre. Det betyder, at det end ikke er muligt at få oplyst, hvad sigtelsen drejer sig om.

Ifølge Ritzaus oplysninger er sagen relateret til terror.

Advokaturchef Jacob Balsgaard Nielsen siger, at han ikke har nogen kommentarer til sagen.

De to mænds forsvarere ønsker heller ikke at kommentere af hensyn til de lukkede døre.

Ifølge Jyllands-Postens oplysninger har de to sigtede relationer til det islamistiske miljø i den engelske by Manchester.

Byens islamistiske netværk kom i politiets søgelys, da en mand ved navn Salman Abedi 22. maj detonerede en bombe ved en koncert med sangerinden Ariana Grande i Manchester Arena.

22 mennesker blev dræbt, og flere end 50 personer blev såret.

Om der er nogen forbindelse mellem bombesprængningen i Manchester og de to fængslede i Danmark er uvist.

Men da bomben blev bragt til sprængning, var begge mænd fængslet.

De to mænd er ifølge Jyllands-Posten fætre.

Den ene af mændene har ifølge avisens oplysninger forbud mod at rejse til Storbritannien på grund af sin forbindelse til det ekstremistiske miljø.

Den anden er tidligere idømt syv års fængsel for at have fungeret som bindeled mellem britiske Syrienkrigere og for at have hjulpet en ung mand med at forlade England for at tilslutte sig den ekstremistiske gruppe Islamisk Stat.

De to mænd er foreløbig fængslet frem til 15. september.