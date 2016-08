To mænd får hårdere straf i ankesag om hashsmugling

To mænd fik syv års fængsel i Retten i Roskilde for smugling. De valgte at anke sagen. Tirsdag får de otte år.

De er i Østre Landsret idømt otte års fængsel for hashsmugling på sejlbåde. I september sidste år blev de kendt skyldige i at have smuglet hash og fik en dom på syv års fængsel i Retten i Roskilde.

De to valgt at anke sagen til landsretten, som tirsdag har skærpet straffen med et ekstra år.

Det oplyser forsvarsadvokat Mette Grith Stag, der repræsenterer den ene af mændene.

- Retten lagde vægt på, at der var tale om flere forhold af organiseret hashsmugling, og at de blev begået over en længere periode. For min klient lagde de også vægt på, at han tidligere er straffet for lignende kriminalitet, siger hun.