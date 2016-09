To mænd er døde af overdosis i Nordjylland

Politiet advarer kraftigt mod et smertestillende stof, som har kostet to nordjyder livet.

To mænd fra Vendsyssel er døde af en overdosis, oplyser politiet, der advarer mod et stærkt smertestillende stof.

- Vi advarer kraftigt mod dette stof, siger vicepolitiinspektør Henrik Skals i en pressemeddelelse.

Mandag fortalte politiet, at mændene var i livsfare efter at have fået en overdosis. Men tirsdag kommer meldingen om, at begge er afgået ved døden.

I Sverige kender myndighederne til en stribe dødsfald, som henføres til netop Akryl fentanyl.

Svenske retsmedicinere har konstateret stoffet i forbindelse med 20 obduktioner i år. Heraf menes stoffet i otte tilfælde at have været årsag til døden eller en medvirkende årsag. Det står på en hjemmeside for retsmedicinernes styrelse.

Stoffet er meget stærkere end morfin, oplyser politiet. Det findes blandt andet i ampuller, lyder det.

De to mænd blev i lørdags kørt til et sygehus i Aalborg. De færdedes i misbrugsmiljøet i Vendsyssel, har politiet tidligere oplyst.