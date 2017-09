Send til din ven. X Artiklen: To mænd dømt for at ville brænde voldsoffer ihjel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

To mænd dømt for at ville brænde voldsoffer ihjel

To nordjyske mænd er idømt fængsel i seks et halvt og syv år for drabsforsøg mod 36-årig, som også blev dømt.

Danmark - 01. september 2017 kl. 15:29 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To nordjyske mænd straffes med fængsel i seks et halvt år og syv år for drabsforsøg mod en 36-årig mand, der blev fundet lemlæstet og overhældt med benzin bag i en varevogn. Det oplyser Retten i Hjørring, efter at et nævningeting fredag har afsagt dom i sagen. Det brutale overfald fandt sted under et drikkelag på en landejendom ved landsbyen Elling i oktober sidste år. Her indfandt den 36-årige mand sig sammen med sin 50-årige svigerinde. Det var angiveligt den 36-årige selv, der begyndte at dele øretæver ud til nogle af de tilstedeværende. Det medførte, at manden blev banket med et værktøj, en gaffelnøgle, og fik tre kraniebrud og en blødning i hjernen. Desuden blev han stukket i maven med en spids genstand. I den tilstand blev han hevet ind bag i en varevogn, hvor han blev overhældt med benzin. Politiets teori er, at han efterfølgende skulle køres væk og brændes af. Men planen blev forpurret, da bilen kørte galt undervejs. En knallertkører opdagede den forslåede mand bag i bilen og slog alarm. Sagen blev ikke mindre spektakulær af, at den 50-årige kvinde blev fundet død på en nærliggende mark. Politiet mener dog ikke, at hun var blevet udsat for en forbrydelse. Hun stak formentlig af, da volden brød ud. Under flugten snublede hun angiveligt og omkom som følge af en blanding af kulde og alkoholindtagelse. Voldsofferet var - noget usædvanligt - selv tiltalt i sagen for at have udløst volden. Selv forklarede han i retten, at han intet huskede. - Jeg fik en sjus, og derefter husker jeg intet, indtil jeg vågnede op fra koma mange dage efter, forklarede offeret. Han er blevet idømt fire måneders betinget fængsel for vold. De to dømte mænd, Tom Christian Jensen og Kent Clausen, nægtede sig skyldige i drabsforsøg. En af dem erkendte at have slået voldsofferet, men det skete i selvforsvar, forklarede han. De to har anket dommen til formildelse, oplyser Retten i Hjørring. Voldsofferet har udbedt sig betænkningstid i forhold til en eventuel anke.