Heldigvis var ingen hjemme, da to huse nær henholdsvis Struer og Kjellerup brændte ned til grunden juleaften.

Artiklen: To huse i Jylland brænder ned til grunden juleaften

To huse i Jylland brænder ned til grunden juleaften

Et hus nær Struer og et hus i Kjellerup er brændt ned. Ingen var hjemme, og ingen er kommet noget til.

Den første anmeldelse kommer klokken 19.08. Her er der tale om et hus i to plan på 200 kvadratmeter nær Oddesundbroen nord for Struer.

To huse i Midt- og Vestjylland er juleaften brændt ned til grunden. Det oplyser vagtchef i samme politikreds Anders Olesen.

- Ilden opstår i en tilbygning, og på grund af den kraftige blæst spreder den sig til resten af huset. Vi har en mistanke om, at det kan være en elinstallation, der er kortsluttet, men vi kan ikke afvise, at der er tale om et lynnedslag, siger vagtchefen.

Huset brænder ned til grunden.

Ingen er kommet til skade, eftersom beboerne ikke var hjemme.

- Der var kun en hund, og den overlevede, siger Anders Olesen fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Han fortæller videre, at anmeldelsen kommer, da en person ser branden oppe fra Oddesundbroen.

- Man kan se direkte ned til huset deroppe fra, siger han.

Ifølge vagtchefen er der intet, brandvæsenet kan stille op, da det når frem.

- Da brandvæsenet ankommer, har blæsten sørget for, at huset er omspændt af flammer. Men man forsøger altid at slukke branden og redde så meget som muligt i form af værdier og spor, der senere kan fastslå brandårsagen, siger han.

Klokken 1 natten til søndag kommer endnu en anmeldelse om en brand i et hus i samme politikreds. Denne gang i Kjellerup mellem Silkeborg og Viborg.

- Det er et stuehus på 160 kvadratmeter, der brænder helt ned. Men heldigvis var der heller ikke nogen hjemme her, siger Anders Olesen.

Ifølge vagtchefen gælder det for begge brande, at der skal foretages tekniske undersøgelser, der skal fastlægge brandårsagen.