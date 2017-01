To grønlændere sigtet i sag om forsvundet islandsk pige

De to grønlandske medarbejdere blev ifølge islandske medier anholdt på skibet Polar Nanoq onsdag, efter at politiets efterforskere fandt spor, der ledte mistanken over på dem.

Torsdag valgte en dommer at varetægtsfængsle dem i to uger.

Ifølge det islandske netmedie ruv.is er de to grønlændere sigtet for drab. De nægter sig begge skyldige.

Men politiet bekræfter over for mediet, at de under afhøringen kan have antydet at have mødt den forsvundne pige.

Den 20-årige Birna Brjánsdóttur er sidst set på overvågningskameraer klokken 5 om morgenen sidste lørdag, hvor hun var på vej hjem alene efter en nat med drinks og fest i Islands hovedstad, Reykjavik.

Ifølge nyhedsbureauet AFP var hun tydeligt beruset, da hun blev set i live for sidste gang.

Hendes sorte sko af mærket Dr. Martens er blevet fundet i Hafnarfjordur Havn syd for hovedstaden - ikke langt fra den mole, hvor skibet Polar Nanoq lå fortøjet. Senere på dagen lørdag lettede skibet anker.

Hendes mobiltelefon blev sporet til samme område, hvor den blev slukket klokken cirka 6 om morgenen lørdag.

Videoovervågning i området har vist, at en lille rød bil af mærket Kia Rio blev spottet tæt på det sted, hvor Birna Brjánsdóttur sidst blev set. Senere lørdag morgen blev en bil magen til observeret i nærheden af Polar Nanoq-skibet.

Det viste sig ifølge islandske medier, at besætningsmedlemmer fra Polar Nanoq havde lejet sådan en bil. Derfor valgte det islandske politi i samarbejde med en dansk kystvagt at tage ud på havet for at foretage anholdelser onsdag.

TV2 talte fredag med flådechef Jørgen Fossheim i det grønlandske selskab Polar Seafood, som ejer skibet Polar Nanoq. Polar Seafood har hovedkontor i Danmark.

Ifølge ham er han og skibets besætning rystede over sagen.

- For os er de uskyldige, indtil andet er bevist, og vi bakker op om dem som vores besætningsmedlemmer. Vi beskytter dem og sørger for, at de får advokatbistand og tolkning, siger han til TV2.