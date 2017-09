To fængslet for at fange butiksdetektiv i bil efter tyveri

Mændene mistænkes for at stjæle i en Føtex og efterfølgende hive en butiksdetektiv ind i en bil, hvor han blev holdt fanget kortvarigt. Det skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

De to mænd er i tyverne. Den ene blev anholdt tirsdag morgen, mens den anden blev anholdt tirsdag eftermiddag. De er begge blevet varetægtsfængslet i 14 dage.

Butikstyveriet fandt sted i en Føtex i Rødovre 27. juli. I sidste uge efterlyste politiet så to mænd for at stå bag.

Politikommissær Henrik Hougaard fortalte i den forbindelse, at tyveriet udviklede sig, da to mænd stak af fra et supermarked med elektronik og kødvarer uden at betale.

En butiksdetektiv fulgte efter de to mænd, og da han forsøgte at tilbageholde mændene, blev han ifølge politiet revet ind i en bil.

Ifølge politiet forsøgte butiksdetektiven at trække i håndbremsen og få dem til at stoppe, men bilen fortsatte fra supermarkedet ned mod Højnæsvej i Rødovre.

Her blev butiksdetektiven sat af, hvorefter de to mænd kørte fra stedet. De stak af i en sort Peugeot med stjålne nummerplader.

Butiksdetektiven slap med skrammer.

Politiet efterlyste i sidste uge de to mænd med overvågningsbilleder. Politikommissær Henrik Hougaard oplyser, at politiet modtog en del tip i sagen.

- Vi har modtaget en del henvendelser, siden vi i sidste uge gik ud med efterlysningen, og det er en stor hjælp.

- Så tak til alle, der delte vores efterlysning og rettede henvendelse til politiet i denne sag, siger politikommissær Henrik Hougaard i pressemeddelelsen.

Politiet oplyser, at de to mænd erkender sig skyldige i tyveri, men nægter frihedsberøvelse og vold.