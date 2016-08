Artiklen: To danske syrienkrigere meldes dræbt

To danske syrienkrigere meldes dræbt

Ifølge journalisten Jakob Sheik er to danskere blevet dræbt i Syrien. Det skulle være sket i kamp for den islamistiske bevægelse Islamisk Stat.

De to dræbte kan dog ikke bekræftes af de danske myndigheder.

- Vi kan hverken be- eller afkræfte forlydender om, at danske statsborgere skulle være omkommet i Syrien, siger Udenrigsministeriets Borgerservice til TV 2.

Jakob Sheik vurderer, at antallet af danskere, der er dræbt i kamp for Islamisk Stat, er steget til over 40.

- Danskere, som rejser afsted, kommer i overvejende grad ikke tilbage.

- Tidligere talte vi om hjemvendte syrienkrigere som et fænomen, men det er sjældent, at folk er i stand til at vende hjem nu. Enten kæmper du og overlever - ellers kæmper du og dør, siger Jakob Sheik til TV 2.