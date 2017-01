To danske film er nomineret til at blive hædret med den fornemme filmpris, oscarstatuetten. Uddelingen finder sted 26. februar.

Artiklen: To danske film er kommet endnu tættere på en Oscar

To danske film er kommet endnu tættere på en Oscar

"Under Sandet" er nomineret til den prestigefyldte oscarstatuette for bedste ikke-engelsksprogede film.

"Under sandet", som er instrueret af Martin Zandvliet, er nomineret i kategorien bedste ikke-engelsksprogede film. "Silent Nights" skal kæmpe om at vinde en statuette for bedste kortfilm.

Den danske efterkrigsfilm "Under sandet" og kortfilmen "Silent Nights" er begge blevet nomineret til en Oscar.

Kortfilmen er instrueret af den 28-årige filminstruktør Aske Bang, der også har medvirket som skuespiller i blandt andet "Borgen" og "Lærkevej".

I kortfilmskategorien var der oprindeligt 137 film, hvoraf fem bliver nomineret til en Oscar.

I september blev "Under sandet" udpeget som Danmarks bud i kategorien bedste ikke-engelsksprogede film, hvor der i alt blev indstillet 85 film.

I december blev ni af filmene udvalgt til at være med i kapløbet om en nominering, og tirsdag er ud over den danske film også den svenske film "En mand der hedder Ove" blevet nomineret.

Nomineringen af "Under sandet" lander på et tørt sted for instruktøren Martin Zandvliet, som gik glip af Nordisk Råds filmpris sidste år. Heller ikke en nominering til Golden Globe-uddelingen blev det til.

Foruden de to film bliver Danmark også repræsenteret af den 58-årige dansk-amerikanske skuespiller Viggo Mortensen, som er nomineret i kategorien bedste mandlige hovedrolle for filmen "Captain Fantastic".

I filmen spiller han en familiefar, der bor dybt inde i skoven med sine seks børn. Isoleret fra resten af samfundet underviser han sine børn i at tænke selvstændigt og være kritiske over for blandt andet kapitalismen.

Der er fem nominerede i hver kategori.

Den film, der i år er løbet med flest oscarnomineringer, er den romantiske musical "La La Land".

I alt 14 nomineringer er det blevet til, blandt andet i kategorierne bedste film, bedste mandlige skuespiller, bedste kvindelige skuespiller og bedste instruktør.

Oscaruddelingen finder sted 26. februar.