To chefer under Esben Lunde mister jobbet efter kvotesag

Samme sag betød mandag, at miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) mistede ansvaret for fiskeriområdet.

To ledende chefer i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen bliver frataget deres stillinger i sag om mangelfuld administration af fiskekvoter.

Ministeren skulle have været i samråd om sagen torsdag. Men mandag blev ansvaret for fiskeriområdet overført til Karen Ellemann (V), der i forvejen er minister for ligestilling og nordisk samarbejde.

Sagen får nu også konsekvenser for to ledende embedsmænd med ansvar for kvotefiskeri.

Konkret er der tale om kontrol- og fiskeridirektør i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Anders Munk Jensen samt fiskerikontrolchef Mik Jensen.

Beslutningen blev ifølge Politiken meldt ud i styrelsen mandag.

Avisen har været i kontakt med kontrolchef Mik Jensen, som henviser til styrelsens øverste direktør for kommentarer.

Mik Jensen vil dog ikke kommentere den rapport om sagen, som Rigsrevisionen ventes at aflevere til Folketingets statsrevisorer onsdag i næste uge.

- Jeg har jo været involveret i det. De har jo snakket med os og gjort ved. Men jeg har ikke nogle kommentarer til det for nuværende. Beklager meget. Det tror jeg også godt, at du kan forstå, siger kontrolchef Mik Jensen.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) sagde mandag i en pressemeddelelse, at rapporten vil rette kritik af kontrollen på området.

De to chefer skal ifølge Politiken ikke med over i den nye fiskeristyrelse, som overføres til Udenrigsministeriet. I stedet skal de have andre opgaver i Landbrugsstyrelsen.

Det var statsministeren, der mandag meddelte, at miljø- og fødevareministeren ikke længere skulle have ansvaret for fiskeri.

Forklaringen er todelt. Trækket skal forbedre forholdet til fiskeriordførerne, og Rigsrevisionen vil rette kritik af kontrollen af området.