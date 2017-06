To bandefolk skudt ned i det vestlige Aarhus

Klokken kvart over et fik politiet en anmeldelse om, at to personer var blevet skudt ned på åben gade ud for en boligblok på Hasle Centervej.

To mænd er natten til lørdag blevet ramt af skud ud for en boligblok i Bispehaven i det vestlige Aarhus.

Anmeldelsen viste sig at være god nok. To mænd var ramt i benene. Ifølge politiet er der tale om mænd med tilknytning til en bandegruppering.

Skudofrene er bragt til hospitalet til behandling, men ifølge Østjyllands Politi er begge uden for livsfare.

Politiet forsøger nu at få overblik over, hvad der er foregået, og hvad motivet har været.

- Vores umiddelbare vurdering er, at skyderiet har forbindelse til den verserende bandekonflikt i området, siger politiinspektør Jesper Bøjgaard Madsen i en pressemeddelelse.

Over for Ritzau ønsker han dog ikke at bidrage med yderligere oplysninger om sagen.

- Vi holder det hele meget tæt lige i øjeblikket af hensyn til efterforskningen, lyder det fra politiinspektøren.

Ifølge Bøjgaard Madsen har politiet en indikation af, hvor mange skud der er blevet affyret. Dog vil han ikke ud med antallet.

- Det er for tidligt, men der er tale om flere skud, der er affyret fra et håndvåben, siger han.

I løbet af foråret har københavnerbanden Loyal To Familia (LTF) ifølge politiet gjort sit til at få mundvigene til at vende nedad i Smilets By.

Banden har efter alt at dømme arbejdet på at slå rødder i den østjyske hovedstad, og det har ført til en række skud- og voldsepisoder. Politiet har i den forbindelse foretaget flere anholdelser.

Blandt andet blev 70 formodede bandefolk anholdt under en større aktion i slutningen af maj. Bortset fra én blev alle anholdte dog løsladt, efter at de var blevet afhørt. De blev sigtet for mindre lovovertrædelser.

Det er efter alt at dømme lokale bandefolk, som strides med de nyankomne bøller fra LTF.

Lau Thygesen, der er chef for kriminalpolitiet i Østjylland, har tidligere fortalt, at LTF-modstanderne ikke tilhører nogen bestemt bande. Der er snarere tale om et sammensurium af forskellige lokale grupperinger.

I forbindelse med det seneste skyderi har politiet ifølge Jesper Bøjgaard Madsen lørdag formiddag endnu ikke fået klarhed over, hvorvidt ofrene er lokale mænd, eller om de kommer udefra.