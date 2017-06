To anholdt efter anmeldelse om voldtægt på festival

Anklagemyndigheden ved Midt- og Vestsjællands Politi har vurderet, at der ikke er grundlag for at kræve mændene fængslet, oplyser pressetalsmand Carsten Andersen.

Politiet modtog anmeldelsen søndag ved middagstid. En 18-årig kvinde fra Hellerup fortalte, at hun var blevet voldtaget. Godt fire timer senere blev to mænd anholdt.

Mændene har været anholdt natten over, men Carsten Andersen oplyser, at de bliver løsladt mandag formiddag.

- Juristerne har vurderet, at der ikke er grundlag for en fremstilling i grundlovsforhør, siger Carsten Andersen.

For at kunne varetægtsfængsle en person skal der som minimum være "begrundet mistanke" mod en sigtet. Anklageren skal altså kunne fremlægge noget bevismateriale i retten, som sandsynliggør den sigtedes skyld.

Og juristerne har altså vurderet, at man ikke vil kunne sandsynliggøre dette over for retten.

Carsten Andersen understreger dog, at selv om der ikke er noget krav om fængsling mod de sigtede, så bliver sigtelsen mod dem opretholdt. Politiet vil altså fortsætte efterforskningen mod dem.

Politiet ønsker ikke at fortælle nærmere detaljer om, hvordan voldtægten skulle være foregået.

Ud over voldtægtssagen har politiet haft flere ting at se til på årets Roskilde Festival. Blandt andet har man i løbet af festivalens to første døgn sigtet flere personer for besiddelse og salg af euforiserende stoffer.

Blandt andet er en 24-årig mand fra Nuuk i Grønland blevet sigtet for besiddelse af 90 gram hash. Hashen var delt op i mindre klumper. Politiet betegner klumperne som "salgsklumper".

Derudover efterforsker politiet et røveri, som blev begået på festivalpladsen natten til søndag. Røveriet blev anmeldt sidst på eftermiddagen søndag.

Offeret var en 19-årig mand fra Helsinge. Han blev slået og sparket. Bagefter var hans bæltetaske blevet lynet op. Gerningsmanden, der beskrives som en spinkel dansker på 18-19 år med brunt mellemlangt hår, tog en mobiltelefon.

Derudover blev offeret frarøvet en speciel bøllehat, der var lavet af en ikeapose.

Endelig har politiet undersøgt, om en række udlændinge på og omkring festivalen har lovligt ophold i Danmark. Og så har ordensmagten modtaget en stribe anmeldelser om tyverier fra telte.