Tivoli får eksotisk orangeri med palmer og musikscene

Tivoli har i flere år arbejdet på et nyt projekt - et orangeri fyldt med sjældne blomster og eksotiske træer - som fra april vil kunne opleves af gæster i haven.

- Orangeriet skal indeholde en musikscene, hvor der skal spilles en masse musik hver dag, og så kommer der også en blomsterdekoratør, som man kan snakke med og få gode råd af, siger pressechef Torben Plank.

Ifølge arkitekten bag Orangeriet, Jesper Andersen, er bygningen inspireret af andre orangerier i udlandet, men også af Palmehuset i Botanisk Have og Glassalen i Tivoli.

- Vi har fundet frem til et udtryk, som vil gøre Orangeriet i Tivoli til en særlig oplevelse for alle sanser. Det kommer til at emme af tradition og fornyelse, som vi ved gæsterne holder af, lyder det.

Orangeriet indeholder også et rum, der skal bruges som TV-studie og til events. TV-studiet foran Koncertsalen bliver tilgengæld revet ned for at give mere luft og plads.

Den nye bygning skal erstatte Harmonipavillonen og skal ligge mellem Det Kinesiske Tårn og Nimb Terrasse. Ifølge Torben Plank er det helt naturligt, at Tivoli skal udvides med et væksthus.

- Tivoli skal jo forny sig hele tiden, og vi har en lang historie for at have en masse botanik og sjældne træer. Og så er det en god kombination, at vi samtidig får en musikscene og et blomsterværksted, siger pressechefen.

Prisen for byggeriet er cirka 20 millioner kroner, oplyser Tivoli.