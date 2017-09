Tirsdag eftermiddag skal Peter Madsen i retten igen

Ifølge politiet var torsoen påhæftet metal, og den viste tegn på, at nogen havde forsøgt at forhindre, at der kunne ophobes gasser indeni. Formentlig med det formål at sikre, at torsoen forblev i havets dyb.

Begivenheden 21. august er den mest markante udvikling i den såkaldte ubådssag, siden opfinderen Peter Madsen 12. august blev varetægtsfængslet.

Men når den 46-årige raket- og ubådsbygger tirsdag eftermiddag klokken 14 møder op i Københavns Byret, så er fundet af torsoen blot én blandt en række nye oplysninger, som retten vil blive præsenteret for.

Ved retsmødet skal retten tage stilling til, om Peter Madsen fortsat skal være fængslet, eller om han skal løslades.

Ud over at dna fra torsoen er blevet matchet med dna fra den forsvundne journalist Kim Wall, har politiet meldt ud, at dna'et også matchede blodspor i den forliste ubåd "UC3 Nautilus".

Wall og Madsen stævnede ud fra Københavns havn i ubåden om aftenen 10. august. Dagen efter gik ubåden ned. Madsen blev reddet af en lystsejler. Wall var forsvundet.

Den nu bjærgede ubåd er siden grundlovsforhøret blevet gennemgået minutiøst af teknikere i jagten på spor. Og politiet har modtaget mere end 600 henvendelser fra offentligheden om sagen.

Politiet har også fortalt, at Peter Madsen i forbindelse med fundet af torsoen og den efterfølgende identifikation er blevet afhørt igen. Hvad han har sagt, holder efterforskerne for sig selv.

Det er kun blevet oplyst, at han ved afhøringen er blevet sigtet for usømmelig behandling af lig, og at han nægter sig skyldig.

Hos anklagemyndigheden har specialanklager Jakob Buch-Jepsen oplyst, at man vil gå efter at få ham fængslet på baggrund af en begrundet mistanke om forsætligt drab.

Ved grundlovsforhøret blev Madsen sigtet for "på et ukendt sted og på en ukendt måde" at have dræbt Kim Wall. Muligvis vil den formulering blive konkretiseret en smule tirsdag.

Retten valgte dog alene at fængsle Madsen for en begrundet mistanke om et uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.

Retten lagde i den sammenhæng vægt på Peter Madsens egen forklaring. Men den tog altså ikke specifikt stilling til drabssigtelsen.

Vi ved, at Madsen nægter sig skyldig i samtlige sigtelser. Men derudover kender vi intet til hans forklaring, fordi retten har bestemt at lade sagen køre for lukkede døre.

Forsvarer Betina Hald Engmark fortalte ved retsmødet 12. august, at Madsen ønskede, at offentligheden skulle høre hans forklaring. Men det kom altså ikke til at ske.

Og tirsdag eftermiddag vil Jakob Buch-Jepsen igen begære dørene lukkede af hensyn til politiets videre efterforskning. Det bliver dog op til dommeren i byretten, om det skal ske eller ej.