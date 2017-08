Tipier og igloer skal hylde fællesskabet på Smukfest

Fællesskab er den kerneværdi, som festivalen bygger på. Og det skal også komme til udtryk i den måde, festivalgæsterne bor på, siger Jonas Hallberg, der er kreativ chef.

- Vi laver de her nye måder at bo sammen på for at skabe et rum, hvor man kan være sammen på en legende måde, som udfordrer og opfordrer til at være social. Det er en måde at hylde fællesskabet på.

- Når mennesker møder hinanden og skal overnatte side om side med nogen, de ikke kender, så bliver man nødt til at interagere. Her er det voksne, der leger, siger Jonas Hallberg.

40.000 mennesker skal overnatte på på de otte campingområder. Smukfest har haft tradition for at udvikle alternative boformer, som bryder med det traditionelle telt, i over et årti.

I 2005 blev den første kreative festivalbolig introduceret, det var en knap fire meter høj øldåse til to overnattende gæster, som blev udsolgt på blot 40 sekunder.

Sidenhen er grissehytter, skotøjsæsker og de mere luksuriøse tenthouses kommet til festivalen, hvor partoutbilletterne i år blev udsolgt rekordhurtigt på bare fem timer.

Asger Møller leder det bæredygtige byggefirma Treebo og har udviklet den seks meter høje sommeriglo, som slår dørene op for første gang. I bofællesskabet skal 20 gæster, som aldrig har mødt hinanden før, bo sammen.

- Sommerigloen er skabt ud fra idéen om sammenhold.

- Det spændende ved boformen er integrationen mellem forskellige mennesker. Det kan på en måde beskrives som et socialt eksperiment, siger han.

Festivalboligen er lavet af træ og hampstof og kan holde til at blive genbrugt på festivalen de næste 20 år, hvis den bliver olieret og opbevaret trygt.

De 150 nye paphuse skal kun huse gæster på én festival, derefter skal de nedbrydes og genanvendes til toiletpapir på Smukfest 2018.