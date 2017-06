Tinderbox er tilbage i Odense med friluftsbad og ny scene

Målet med Tinderbox har fra begyndelsen været at skabe en festival for alle. Det siger festivalens talsmand Morten Hopballe.

For tredje år i træk danner Tusindårsskoven i det vestlige Odense ramme for festivalen Tinderbox, når dørene åbner torsdag.

- Vi rammer bredere end andre festivaler og dækker rigtig meget.

- Vi har vores EDM-univers (Electronic Dance Music, red.) på Magicbox-scenen, som er lidt en festival i festivalen, men ud over det dækker vi meget bredt med store danske og udenlandske pop- og rocknavne, siger han.

Kigger man på levetid, er Tinderbox en ung festival.

Alligevel har arrangørerne ikke lavet de store ændringer, siden festivalen slog dørene op for første gang i 2015.

- Vi havde ret godt styr på formen allerede første år, så vi har primært lavet mindre justeringer her de efterfølgende år.

- I år er der dog blandt andet blevet plads til en ny scene, og vi har ligeledes åbnet et nyt friluftsbad, siger Morten Hopballe.

Ifølge ham har fokus dette år været på at give gæsterne noget andet end bare musik.

- Vi vil give folk nogle åndehuller eller oaser, hvor de kan nyde festivalen uden at stå oppe foran scenen og høre musik, siger Morten Hopballe.

Tinderbox ligger tæt op ad Roskilde Festival, der begynder i næste uge.

Morten Hopballe mener dog ikke, at man skal se det som en slags udfordring til den nu 46 år gamle festival.

- Placeringen af Tinderbox handler mere om, at man har kigget på, hvor der er plads i kalenderen. Vi er ikke konkurrenter til Roskilde, mere end vi er konkurrenter til hele det danske festivalmarked, siger han.

Folkene bag Tinderbox er de samme, som står bag Northside-festivalen i Aarhus, der blev afholdt for to uger siden.

Her endte store mængder regn med at omdanne festivalpladsen til en kæmpemæssig mudderpøl.

Det ser ud til, at vejret kommer til at arte sig bedre under Tinderbox end på Northside. Men Morten Hopballe forsikrer alligevel, at der er flis klar til at tage kampen op mod eventuelle mudderpøle.

- Vi er godt klar over, at der kan komme regnvejr på en dansk festival. Når det er sagt, er flis jo ikke et vidundermiddel, så hvis himlen åbner sig fuldstændigt, kan selv flis ikke gøre noget, siger han.

Tinderbox løber af stablen fra torsdag til lørdag i Tusindårsskoven i Odense.

I sidste uge kunne festivalen meddele tæt på udsolgt af partoutbilletter.

I år er nogle af hovednavnene Lukas Graham, Pet Shop Boys, Kings of Leon og Run DMC.