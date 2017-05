Tiltalt for voldtægt: Jeg er ikke sådan et menneske

Sådan lyder det fra en grønlandsk mand i Københavns Byret onsdag. Manden er tiltalt for at have voldtaget og forsøgt at dræbe en kvindelig kondiløber i august 2016.

Men ifølge ham selv er han ikke den rigtige gerningsmand. Dette på trods af, at overvågningsbilleder og dna-beviser peger på ham.

- Jeg er imod at opføre mig sådan overfor mine medmennesker, siger han.

Sagen handler om et groft overfald på en kvinde, der dengang var 38 år. Hun var taget ud for at løbe en morgentur.

Ni timer senere blev hun fundet i et buskads ved Sporsløjfen 10 på Østerbro i København, hvor hun var afklædt og i livsfare.

På den tiltaltes bukser og trøje blev der fundet blod, der med sikkerhed stammer fra ofret, viser en dna-test.

Men den tiltalte afviser, at han gjort begået forbrydelsen. Han har skrevet flere breve til dommerne og politiet under sin varetægtsfængsling. Et af brevene bliver fremlagt for retten, hvori der blandt andet står:

- Jeg er ikke sådan et menneske. Jeg har været vidne til, at gerningsmanden har prøvet at udøve vold mod mig. Jeg har prøvet at gøre modstand, og jeg blev skubbet, og gerningsmanden er flygtet.

- Jeg har været så træt til sidst, at jeg er faldet om ovenpå ofret og min mundvand falder til ofret. Og i sidste ende er det mig, der får skylden, lyder det i brevet.

Den tiltalte er fra Grønland, men bor i øjeblikket på Det Grønlandske Patienthjem i København, da han lider af en nyresygdom.

Han forklarer, at han indimellem drikker, når han er ked af sin nyresygdom.

Ifølge den tiltalte selv havde han dagen inden overfaldet fandt sted købt øl og vodka. Han havde drukket alkoholen, samtidig med at han havde indtaget piller for sin sygdom.

Det sidste, han husker, er, at han taler i telefon med nogen, men han vil ikke sige hvem.

Ifølge anklagemyndigheden er den tiltalte så farlig, at han skal idømmes forvaring.