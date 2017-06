Tiltalt for netovergreb: Det udviklede sig til narkomani

Her er en 59-årig mand tiltalt for mere end 300 forhold i en sag om seksuelle overgreb mod blandt andet børn via internettet.

- Det er en meget omfattende sag, og det kan virke rigtig uoverskueligt. Men det er det faktisk slet ikke. Der er kun fem primære typer af tiltaler, siger Helle Olesen.

Sagen er blevet efterforsket siden 2014, og i efterforskningen har politiet gennemgået mere end 100.000 chatkorrespondancer. Der er 104 forurettede i sagen i alderen mellem 8 og 62 år.

Ifølge det 144 sider lange anklageskrift har manden fra sin computer enten hjemmefra eller fra sin arbejdsplads udgivet sig for at være en 15-årig dreng eller pige for på den måde at få sine ofte til at tage tøjet af eller udføre andre seksuelle handlinger.

Anklageren starter med at vise billeder fra de profiler, som den 59-årige har brugt. Han har haft en pigeprofil og en drengeprofil, alt efter hvilket køn han kommunikerede med.

På profilerne var der meget eksplicitte nøgenbilleder af en ung pige og dreng.

Ifølge anklagen har den tiltalte udført en gradvis proces, der kaldes grooming, hvor han har påvirket ofrene til at overskride deres egne grænser.

Over webcam har han optaget nogle af de forurettede med et program fra Skype, uden at de var bevidste om det.

- Så kunne jeg se det igen efterfølgende. Det har udviklet sig hen ad vejen som narkomani. Så man er blevet grebet af de ting, som er sket hen ad vejen, siger den tiltalte.

Den tiltalte fortæller, at han har opsøgt hjælp.

- Jeg har det dårligt med det. Det er noget, jeg skal ud af.

- Jeg har gået hos psykolog i forbindelse med de her ting. Det er jeg meget interesseret i at fortsætte med, siger han.

Sagen fortsætter 21. og 23. juni.