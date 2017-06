Tiltalt advokat i svindelsag sættes i skammekrogen i tre år

Derfor kan hun i de kommende tre år ikke sætte sig for bordenden i selskaber. Afgørelsen om såkaldt konkurskarantæne skyldes et ønske fra kurator Boris Frederiksen, der tager sig af det kollapsede advokatfirma Johan Schlüter.

Advokat Susanne Fryland er uegnet til at deltage i ledelsen af selskaber, mener Østre Landsret.

Bagmandspolitiet har for nylig rejst tiltale mod advokat Susanne Fryland samt mod Lars Halgreen og Johan Schlüter for omfattende økonomisk kriminalitet i forhold til millioner af kroner, som egentlig tilhørte især producenter af film og tv. Alle tre nægter sig skyldige.

Under sagen har hun kæmpet imod forbuddet. Hun fungerede, ifølge egen forklaring, ikke som direktør, og hun var ikke ansvarlig for, hvad der er foregået. Imidlertid kan Østre Landsret ikke skrive under på påstandene.

I en årrække har advokatfirmaet forvaltet de penge, som tilkommer rettighedshaverne i forhold til film og tv. Susanne Fryland sad i spidsen for selskabet Registrering Danmark, der samarbejdede med advokatfirmaet.

Centralt i karantænesagen står en faktura, som blev udstedt i sommeren 2015. Den lød på 15 millioner kroner og sikrede, at advokatfirmaet fik et overskud for regnskabsåret 2014, selv om regnskabet faktisk var i rødt.

Det er "ubetænkeligt" at lægge til grund, at fakturaen var fiktiv, mener landsretten. Hun var bekendt med fakturaen, lyder det - og derfor har hun udvist en så forsømmelig forretningsførelse, at hun nu får karantæne.

Dermed har landsretten stadfæstet en afgørelse, som Sø- og Handelsretten traf i marts.

Kurator har også indledt karantænesager mod Lars Halgreen og Johan Schlüter, har Berlingske tidligere skrevet.

I øvrigt har kreditorer anmeldt krav på cirka en kvart milliard kroner, fremgår det af sagen.