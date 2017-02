Tiltale: Ung mand påkørte par og dræbte dem med gevær

Cirka ti måneder efter, at et kærestepar blev dræbt med et oversavet haglgevær på Langeland, er den formodede gerningsmand blevet tiltalt for forbrydelsen.

Det oplyser senioranklager Karin Ehlers fra Fyns Politi.

Den 25-årige mand blev anholdt få timer efter dobbeltdrabet 17. april sidste år. Han blev sigtet for at have slået sin gravide ekskæreste på 23 og hendes nye 35-årige kæreste ihjel.