Et tv-selskab spiller en central rolle i en sag, hvor en 31-årig mand er tiltalt for ulovlig sex med to 15-årige piger og for voldtægt mod den ene pige. Sagen behandles ved Københavns Byret.

Tiltale: Tv-program fældede mand efter sex med ung pige

Et tv-selskab spiller en central rolle i en sag, hvor en 31-årig mand er tiltalt for ulovlig sex med to 15-årige piger og for voldtægt mod den ene af pigerne.

Manden troede, at han skulle have sex med den 13-årige.

Herefter blev politiet involveret, og der er nu rejst tiltalt mod manden. Han nægter sig skyldig.

Forinden havde manden skrevet en lang række stødende beskeder til den opdigtede 13-årige, som programmet "Børnelokkerne" kaldte "selmamuz".

Manden var interesseret i kende størrelsen på pigens bh. Desuden var han meget direkte i sine formuleringer om, hvad han ville sammen med pigen, hvis de en dag mødtes.

Det var dog ifølge anklageskriftet ikke kun opdigtede piger, som han var på jagt efter. I 2016 blev en af de 15-årige piger voldtaget i mandens lejlighed i Greve syd for København.

Pigen sagde til manden, at hun ikke ville have samleje med ham, men det respekterede han ikke.

Pigen forsøgte at skubbe ham væk, men den tiltalte holdt hende fast, rev trusserne af hende og voldtog hende, lyder anklagen.

I sensommeren eller omkring efteråret 2015 havde manden ifølge anklageskriftet sex med en anden 15-årig pige i en bil i en skov uden for Slagelse.

Manden er i dette tilfælde ikke tiltalt for voldtægt, men for at have misbrugt sin alder og erfaring til at forføre pigen.

Straffesagen behandles ved Københavns Byret. Den indledes på onsdag, og der ventes dom ugen efter.