Tiltale: Pige ventede på ordre om bombeangreb på skole

En nu 16-årig piges planer om et bombeangreb mod Sydskolen i Fårevejle blev ikke til noget, fordi pigen ventede på at modtage en ordre om at udføre angrebet.

Den eller de personer, som den påståede ordre skulle komme fra, nævnes ikke i anklageskriftet.

- Hvis anklagemyndigheden mener det, må man jo godtgøre, at hun skulle modtage en sådan ordre, siger pigens forsvarer, advokat Mette Grith Stage, i en kommentar.

Pigen beskyldes for at have forsøgt at fremstille sprængstoffet TATP, som kaldes "Satans mor."

Desuden skal hun have "gjort forberedelser til fremstilling af en eller flere bomber", som skulle bruges mod to skoler, hævdes det.

Dels ved et angreb mod Sydskolen i Fårevejle 8. januar 2016. Og dels ved et angreb mod den jødiske Carolineskolen i København 8. februar.

Sidstnævnte angreb blev forhindret, fordi politiet anholdt pigen, hævdes det.

Pigens forsvarer ønsker fredag ikke at gå i detaljer med sin klients holdning til anklagerne.

- Af hensyn til at sagen fortsat kører for lukkede døre i retten, ønsker jeg ikke på nuværende tidspunkt at kommentere det spørgsmål, siger Mette Grith Stage.

Hun vil vente, indtil nævningesagen i april begynder ved Retten i Holbæk.

Forsvarerens tavshed gælder også et andet forhold i anklageskriftet.

Det handler om, at pigen angreb en pædagog på institutionen "Grenen", da hun havde været varetægtsfængslet i godt seks måneder.

Pædagogen blev stukket i maven med et stikvåben. Det var lavet af knust spejlglas, hedder det.

Desuden tager anklagemyndigheden forbehold for, at pigen skal have en anden sanktion end fængsel, såfremt hun findes skyldig.

- Det betyder, at anklagemyndigheden endnu ikke har taget endeligt stilling til, om hun findes egnet til fængsel, siger advokat Mette Grith Stage.

Et alternativ til fængsel kan være anbringelse i en institution.

- Det kan også være en forvaringsdom, men det kan jeg ikke forestille mig, når hun er så ung, som hun er, siger forsvareren.

Forvaring indebærer indespærring på ubestemt tid. Sanktionen gives kun i et håndfuld tilfælde hvert år - og kun, når den dømte udgør en fare for andre mennesker, og når almindeligt fængsel ikke er tilstrækkeligt til at forebygge faren.