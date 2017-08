Tiltale: Pædagog tog stødende billeder af fritidshjemsbørn

En 33-årig pædagog sidder onsdag på anklagebænken ved Retten på Frederiksberg, hvor han er tiltalt for at have optaget upassende videoklip og taget billeder af børnene på fritidshjemmet i Brønshøj, hvor han arbejdede.

Han nægter sig skyldig.

Ifølge tiltalen fokuserede billederne på børnenes kønsdele, numser og nøgne kroppe.

Manden forklarer, at billederne er taget ud af sammenhæng. Billederne var endt på hans private usb-stik, fordi han hævder, at han var ansvarlig for institutionens hjemmeside.

- Det er taget ud af en større kontekst. Jeg tror også, at der er mange andre billeder på det usb-stik, som I ikke har taget frem.

Han forklarer, at han skal sortere i billederne, inden de bliver lagt på hjemmesiden.

Specialanklager Jakob Buch-Jepsen vil vide, om det er den tiltalte, der har taget billederne.

- Det kan jeg ikke huske. Det kan godt være. Men det kan også sagtens være en kollega.

Han er også tiltalt at være i besiddelse af børneporno fra forskellige afkroge af internettet. Også det forhold nægter han.

- Jeg ved ikke, hvordan det er havnet der. Jeg aner det virkelig ikke, forklarer han grådkvalt i retten.

Anklageren spørger ind til den tiltales seksuelle præferencer.

- Jeg har ingen seksuelle interesser i børn eller teenagere. Det er udelukkende voksne, lyder svaret.

Helt konkret er han tiltalt for at have været i besiddelse af over ti filmsekvenser og knap 30 stødende billeder.

Sagen stammer helt tilbage til 2014. Den kom til at rulle, da Rigspolitiets Cyber Crime Center (NC3) fik en anmeldelse fra Google om, at en dansk borger havde lagt et børnepornografisk billede op på Googles billedetjeneste.

Da den tiltaltes arbejdsgiver hørte om sagen, blev han bortvist med det samme.

Der ventes dom senere onsdag.