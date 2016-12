Tiltale: Mand dræbte, brændte og stjal fra offer nytårsnat

En 54-årig kvinde blev dræbt og brændte herefter inde i sit hus i Nr. Vium nær Videbæk. En 48-årig mand er tiltalt for drabet. Han er varetægtsfængslet, men nægter sig skyldig i drabet. Foto: Scanpix/Jørgen Kirk

En mand tiltales for at have dræbt en kvinde i Videbæk nytårsnat. Han skal også have sat ild til huset.

En 48-årig mand stjal fra en 54-årig kvinde, da han dræbte hende og brændte hendes hus ned nytårsnat for et år siden. Det mener anklagemyndigheden, der har rejst tiltale mod manden for både drab, brandstiftelse, tyveri og databedrageri. Anklager Pia Koudal mener, at manden stjal fra huset og overførte penge via MobilePay. Ifølge hende skal han først have forsøgt at overføre nogle større beløb, men det lykkedes ham kun at overføre 3000 kroner.

Manden er anklaget for at have kvalt kvinden mellem klokken 17 og midnat nytårsnat, inden han satte ild til huset i Nr. Vium nær Videbæk. Den anklagede mand har nægtet sig skyldig i drabet og branden. Kvinden boede alene i huset på Karlsmosevej 7, der ligger omgivet af marker. Der blev slået alarm om branden lidt over midnat nytårsaften, men da ilden var slukket, var kun murbrokkerne tilbage. Efter en obduktion kunne politiet ikke fastslå, om liget i huset var den kvindelige beboer, men efter nærmere undersøgelser nogle dage senere kunne Retsmedicinsk Institut bekræfte, at det var hende. Anklageren ønsker ikke at fortælle, om den dræbte kendte den tiltalte, der har siddet varetægtsfængslet i sagen siden 7. januar. Ekstra Bladet skrev efter nytårsdrabet, at mistanken mod manden blev vakt ved afhøringen af den dræbte kvindes mor. Hun havde en telefonsamtale med datteren 31. december omkring klokken 17. Moren fortalte dengang til avisen, at hun havde forstået på samtalen, at datteren skulle holde nytår med en mand hjemme hos sig selv. Sagen skal behandles i Retten i Herning i løbet af foråret.