Tiltale: Fænomen i balletverdenen arbejdede illegalt i syv år

En 63-årig amerikansk kvinde, der i mange år har arbejdet som koreograf for Det Kongelige Teater, er tiltalt for at have arbejdet og opholdt sig i Danmark uden gyldig tilladelse.

- Hun er lidt et fænomen i teater- og balletverdenen, og det faldt mig aldrig ind, at det var noget, jeg skulle spørge ind til, siger Marianne Bennetzen, administrationschef hos Den Kongelige Ballet, der hører under Det Kongelige Teater.

Det er hende, der af Det Kongelige Teater er udpeget til at repræsentere teatret i sagen.

Den 63-årige kvinde er også anklaget for at have opholdt sig i Danmark uden tilladelse fra 1994 til 2014.

Kvinden forklarer i Københavns Byret, at hun var af den overbevisning, at hun havde en permanent opholdstilladelse, og det var det, hun ville svare, hvis hun blev spurgt.

Hun havde også en tidsubegrænset opholdstilladelse i 1989, men her rejste hun til Los Angeles med sin mand og to børn. Da hun nogle år senere vendte tilbage, var papirerne ikke længere i orden, har det nu vist sig.

Marianne Bennetzen forklarer, at den amerikanske kvindes tilknytning til Danmark virkede så stærk, at spørgsmålet om kvindes opholds- og arbejdstilladelse aldrig var et tema på arbejdspladsen.

Det Kongelige Teater er også på anklagebænken for at have ansat kvinden fra 2007 til 2014 uden gyldig arbejds- og opholdstilladelse. Anklagemyndigheden kræver en bøde på 1,7 millioner kroner.

Sagen har betydet, at Det Kongelige Teater har lagt arbejdsgangene om. Nu er det fast kutyme, at samtlige ansatte bliver spurgt, om de har de fornødne papirer i forbindelse med en ansættelse.

Både kvinden og hendes arbejdsplads går efter at blive frifundet.

Der ventes dom mod både kvinden og Det Kongelige Teater senere onsdag.